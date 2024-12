L'ex ministro della difesa brasiliano Walter Souza Braga Netto qui assieme all'ex presidente Jair Bolsonaro Keystone

La polizia federale del Brasile ha arrestato l'ex ministro della difesa del governo di Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto.

Keystone-SDA SDA

Generale dell'esercito in riserva e già candidato alla vicepresidenza in ticket con Bolsonaro nel 2022, Braga Netto è accusato - insieme all'ex capo dello Stato e altre 34 persone - di aver preso parte all'organizzazione criminale che aveva pianificato un colpo di Stato per impedire l'insediamento del presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva dopo la vittoria al ballottaggio nel 2022.