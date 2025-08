Sostenitori di Jair Bolsonaro riuniti sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. Keystone

Il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha ordinato i domiciliari per l'ex presidente Jair Bolsonaro, precisando che c'è stata una violazione delle misure cautelari.

Keystone-SDA SDA

La violazione è stata la partecipazione indiretta dell'ex presidente a una manifestazione tenutasi a Rio de Janeiro, sulla spiaggia di Copacabana.

Ieri, infatti, il senatore Flávio Bolsonaro, figlio primogenito di Bolsonaro, ha messo in vivavoce il padre durante una manifestazione in suo supporto, in una diretta diffusa via Instagram.

Sino ad oggi Bolsonaro non poteva usare i social media, uscire di casa dalle 19.00 di sera fino alle 06.00 del mattino durante i giorni feriali e tutto il giorno nei fine settimana, né conversare con ambasciatori, oltre a dovere indossare una cavigliera elettronica.

Da oggi, oltre ai domiciliari, a Bolsonaro è proibito ricevere visite, tranne quelle dei suoi avvocati e dalle persone del suo nucleo familiare ristretto, a meno che non siano previamente autorizzate dal giudice de Moraes.