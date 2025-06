«Non si è mai parlato di un colpo di Stato. Un colpo di Stato è una cosa abominevole. Il Brasile non poteva subirlo». Nel suo interrogatorio l'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha respinto a più riprese le accuse di aver guidato un complotto per un tentativo di colpo di stato per impedire l'insediamento del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, in una foto d'archivio. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Tra le accuse a suo carico ci sono abolizione violenta dello Stato democratico, colpo di Stato, associazione a delinquere armata, danneggiamento aggravato e distruzione di proprietà, con pene che possono raggiungere i 40 anni di carcere.

«Vostro Onore, non mi avete mai visto agire contro la Costituzione. Mi sono sempre mosso nel perimetro delle regole. A volte mi sono arrabbiato, ho detto cattiverie, ma ho fatto quello che dovevo», ha detto il leader di destra.

«Vorrei invitarla a essere mio vice presidente nel 2026»

La testimonianza di Bolsonaro è cominciata alle 14h33 ora locale (le 19h33 in Svizzera). L'ex presidente ha portato una copia della Costituzione sul tavolo dei testimoni e l'ha tenuta in mano mentre giurava di non aver minato la democrazia.

«Un golpe è una cosa abominevole», ha esclamato. «Ho 70 anni. Ho piena coscienza di cosa sia un'azione di questo genere», ha insistito.

«L'ipotesi di un colpo di Stato non è stata mai presa in considerazione», ha proseguito l'esponente conservatore incalzato per la prima volta dalle domande del giudice Alexandre de Morais, che in passato aveva definito il suo «arci-nemico».

A tratti più teso, in altri momenti più rilassato, Bolsonaro ha scherzato col giudice: «Vorrei invitarla a essere il mio vicepresidente nel 2026». Anche Moraes si è concesso un sorriso, «Rifiuto di nuovo», ha ribattuto.

Rispondendo sul sistema di voto elettronico, l'ex capo di Stato ha affermato di non essere stato l'unico a criticarlo, evidenziando di aver usato la retorica fin dal 2012.

«Magistrati corrotti? Uno sfogo»

Interrogato sulle accuse che i magistrati avessero preso soldi durante le elezioni, Bolsonaro si è scusato.

«Quali prove aveva per dire che stavamo prendendo 50 milioni di dollari, 30 milioni di dollari?», ha chiesto Moraes. «Non c'erano. È stato uno sfogo. Retorica. Mi dispiace, non avevo intenzione di accusarvi di alcuna cattiva condotta», ha risposto l'ex presidente.

Quanto a Lula, ha affermato di aver deciso di non passargli la fascia presidenziale, per non doversi «sottoporre ai più grandi fischi della storia» del Brasile.