Brasile La Camera approva una legge per ridurre la condanna a Bolsonaro

SDA

10.12.2025 - 07:42

Con la nuova legge la pena di 27 anni inflitta all'ex presidente Jair Bolsonaro potrebbe ridursi ad appena poco più di due anni. (foto d'archivio)
La Camera dei deputati brasiliana ha approvato la cosiddetta «legge della dosimetria», che prevede la riduzione delle pene per tutti i condannati per il tentato colpo di Stato del 2022 e le violenze dell'8 gennaio 2023, tra cui l'ex presidente Jair Bolsonaro.

Se ratificata dal Senato la legge potrebbe consentire all'ex leader dell'estrema destra, in carcere da novembre, di vedersi la pena di 27 anni drasticamente tagliata fino ad poco più di due anni.

