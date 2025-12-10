BrasileLa Camera approva una legge per ridurre la condanna a Bolsonaro
SDA
10.12.2025 - 07:42
La Camera dei deputati brasiliana ha approvato la cosiddetta «legge della dosimetria», che prevede la riduzione delle pene per tutti i condannati per il tentato colpo di Stato del 2022 e le violenze dell'8 gennaio 2023, tra cui l'ex presidente Jair Bolsonaro.
Keystone-SDA
Se ratificata dal Senato la legge potrebbe consentire all'ex leader dell'estrema destra, in carcere da novembre, di vedersi la pena di 27 anni drasticamente tagliata fino ad poco più di due anni.