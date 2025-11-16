La COP30 di Belém potrebbe chiudersi senza un'intesa su alcune questioni cruciali. Keystone

Una settimana di consultazioni tra la presidenza brasiliana e altri paesi alla Cop30 in corso a Belém, in Brasile, non ha prodotto alcun progresso nel superare le posizioni ancora contrastanti su tre questioni: ambizione climatica, finanza e barriere commerciali.

«La posta in gioco è troppo alta per permettere che tattiche procedurali o discussioni bloccate ostacolino i progressi», ha avvertito il presidente della COP30, il diplomatico brasiliano André Correa do Lago, riconoscendo i limitati progressi compiuti da lunedì.

Do Lago ha annunciato la pubblicazione, domenica, di una «nota» che riassumerà semplicemente la posizione di ciascun Paese, con l'obiettivo di «strutturare i nostri colloqui»: una sorta di lista di cose da fare per i ministri che arriveranno a Belém lunedì per gli ultimi cinque giorni di colloqui. I Paesi «decideranno come procedere», ha affermato il diplomatico.