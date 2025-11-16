Nessun progressoNegoziati in stallo al giro di boa della Cop30
SDA
16.11.2025 - 13:03
Una settimana di consultazioni tra la presidenza brasiliana e altri paesi alla Cop30 in corso a Belém, in Brasile, non ha prodotto alcun progresso nel superare le posizioni ancora contrastanti su tre questioni: ambizione climatica, finanza e barriere commerciali.
Keystone-SDA
16.11.2025, 13:03
16.11.2025, 13:43
SDA
«La posta in gioco è troppo alta per permettere che tattiche procedurali o discussioni bloccate ostacolino i progressi», ha avvertito il presidente della COP30, il diplomatico brasiliano André Correa do Lago, riconoscendo i limitati progressi compiuti da lunedì.
Do Lago ha annunciato la pubblicazione, domenica, di una «nota» che riassumerà semplicemente la posizione di ciascun Paese, con l'obiettivo di «strutturare i nostri colloqui»: una sorta di lista di cose da fare per i ministri che arriveranno a Belém lunedì per gli ultimi cinque giorni di colloqui. I Paesi «decideranno come procedere», ha affermato il diplomatico.