Il caso del tentato golpe La Corte suprema del Brasile nega i domiciliari a Bolsonaro

SDA

1.1.2026 - 18:10

L'ex presidente Jair Bolsonaro si trova in ospedale ma dovrebbe essere dimesso a breve. (foto d'archivio)
Keystone

La Corte suprema del Brasile ha respinto la richiesta dell'ex presidente Jair Bolsonaro di convertire in arresti domiciliari la detenzione per accuse di «tentato golpe».

Keystone-SDA

01.01.2026, 18:10

01.01.2026, 18:29

Gli avvocati di Bolsonaro avevano presentato la richiesta mercoledì, citando un «rischio reale di un peggioramento improvviso» delle condizioni di salute dell'ex presidente.

Bolsonaro, 70 anni, è ricoverato in ospedale da più di una settimana dopo essere stato operato per un'ernia inguinale e poi sottoposto a una procedura per curare ricorrenti attacchi di singhiozzo.

«Contrariamente a quanto sostiene la difesa, non c'è stato alcun peggioramento delle condizioni di salute di Jair Messias Bolsonaro», ha dichiarato il giudice.

In carica dal 2019 al 2022, l'ex presidente ha dovuto affrontare per anni le complicazioni di una ferita da arma da taglio all'addome riportata durante un comizio elettorale del 2018, che ha richiesto diversi interventi chirurgici.

Brasile. Bolsonaro torna in sala operatoria per nuova crisi di singhiozzo

BrasileBolsonaro torna in sala operatoria per nuova crisi di singhiozzo

Secondo i medici, Bolsonaro, condannato a 27 anni e tre mesi, dovrebbe essere dimesso dall'ospedale a breve.

