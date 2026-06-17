Eduardo Bolsonaro avrebbe cercato di esercitare pressioni sui giudici della Corte suprema brasiliana attraverso contatti con le autorità statunitensi. (foto d'archivio) Keystone

La Prima sezione della Corte suprema del Brasile ha condannato in contumacia l'ex deputato Eduardo Bolsonaro, terzo figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, a quattro anni e due mesi di reclusione in regime iniziale di semilibertà.

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La condanna all'unanimità è stata pronunciata per il reato di coercizione nel corso del procedimento legato al processo contro suo padre per il presunto tentativo di golpe del 2022.

La corte ha inoltre disposto una multa di 50 giorni, pari a 162'100 reais (poco più di 25'000 franchi) e la perdita di ogni incarico statale, in quanto il reato sarebbe stato commesso in violazione dei doveri verso la pubblica amministrazione.

La decisione segue il voto del relatore del processo, il giudice Alexandre de Moraes. Secondo l'accusa, Eduardo Bolsonaro – che risiede negli Stati Uniti dal marzo 2025 – avrebbe cercato di esercitare pressioni sui giudici della Corte suprema attraverso contatti con le autorità statunitensi, sollecitando sanzioni e restrizioni nei confronti dei giudici impegnati nel processo sul presunto tentativo di colpo di Stato. La difesa non ha presentato un legale di fiducia ed è stata assistita dalla difesa pubblica federale.