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Il bilancio s'aggrava Il maltempo provoca almeno 10 morti e tre dispersi in Brasile

SDA

3.5.2026 - 08:51

Zone del Pernambuco completamente allagate.
Zone del Pernambuco completamente allagate.
Keystone

È salito ad almeno dieci morti, oltre trenta feriti e tre dispersi il bilancio del maltempo che ha colpito diverse regioni del Brasile nelle ultime 48 ore, tra piogge intense, frane, allagamenti e incidenti legati ai violenti temporali.

Keystone-SDA

03.05.2026, 08:51

03.05.2026, 09:19

Migliaia le persone costrette a lasciare le proprie case, con centinaia accolte in strutture di emergenza.

In Pernambuco, lo Stato più colpito, le vittime sono sei. Tra queste una donna e i figli, di un anno e mezzo e sei anni, morti dopo lo smottamento di una collina sulla loro abitazione a Recife.

A Olinda, una giovane madre e il figlio di sei mesi sono morti in un'altra frana, mentre un uomo è deceduto per annegamento a Sao Lourenco da Mata. Oltre 1.900 persone sono state sfollate in tutto lo Stato.

In Paraiba le piogge hanno causato allagamenti diffusi e costretto circa 1.800 famiglie a lasciare le proprie case.

A Guarabira due uomini sono morti folgorati mentre preparavano un evento pubblico, mentre nella capitale Joao Pessoa si registrano inondazioni dovute agli oltre 200 millimetri di pioggia, pari a più di un mese di precipitazioni, caduti in meno di 48 ore.

Disagi anche dall'altra parte del Paese

A quasi 4 mila chilometri di distanza, nello Stato di Rio Grande do Sul il maltempo ha provocato almeno due vittime.

Un pescatore è morto dopo il naufragio di un'imbarcazione nella Lagoa dos Patos, mentre altri tre occupanti del natante risultano dispersi. Un giovane agricoltore è morto colpito da una scarica elettrica.

Le autorità mantengono l'allerta per il rischio di nuove precipitazioni, con timori di ulteriori frane e criticità nelle aree già colpite.

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