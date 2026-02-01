Proteste in piazza in Brasile IMAGO/Brazil Photo Press

Centinaia di brasiliani sono scesi in piazza in diverse città del Paese per protestare contro il maltrattamento degli animali e chiedere giustizia per Orelha, il cane morto dopo essere stato picchiato e torturato a Florianópolis, nel sud del Brasile, da quattro adolescenti di famiglie benestanti nella notte tra il 3 e il 4 gennaio.

Keystone-SDA SDA

La mobilitazione è scattata subito dopo la pubblicazione sui social del video dell'aggressione subita dall'animale che ha suscitato l'indignazione popolare a livello nazionale.

A San Paolo i manifestanti hanno sfilato lungo l'Avenida Paulista, molti accompagnati dai propri animali, per chiedere che l'episodio non venga archiviato e che i responsabili siano puniti. I presunti responsabili sono indagati dalla polizia.

Tre familiari dei minori sono stati a loro volta interrogati e accusati di aver tentato di intimidire testimoni dell'aggressione per evitare conseguenze penali per i figli.