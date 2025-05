Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha dovuto interrompere gli impegni ufficiali lunedì pomeriggio nel Palazzo presidenziale di Planalto dopo aver avvertito un malessere ed è stato portato per ricevere assistenza medica all'Ospedale Sirio-Libanese di Brasilia.

Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva (foto d'archivio) sda

Keystone-SDA SDA

«Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presentato un caso di vertigine con diagnosi di labirintite», si legge nel referto medico.

Dopo esami diagnostici per immagini e analisi del sangue, il 79enne è stato dimesso e ora riposa nel Palácio da Alvorada, la residenza ufficiale della Presidenza. I risultati dei test erano nella norma.

Per ora sarebbe stata esclusa qualsiasi correlazione tra le sue condizioni di salute e l'intervento chirurgico alla testa a cui si era sottoposto lo scorso dicembre dopo una caduta in casa.

Lunedì Lula aveva sospeso gli incontri previsti con il ministro dell'economia, Fernando Haddad, e con il ministro della casa civile, Rui Costa, per recarsi in ospedale per effettuare una serie di esami.

Secondo CNN Brasil, Lula è stato in ospedale per circa un'ora.