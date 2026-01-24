  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Brasile Lula Inácio Lula da Silva ufficializza la corsa per il quarto mandato

SDA

24.1.2026 - 11:24

Il 2026 sarà "l'anno della verità" ha dichiarato Lula. (Foto d'archivio)
Il 2026 sarà "l'anno della verità" ha dichiarato Lula. (Foto d'archivio)
Keystone

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha confermato la sua candidatura alla rielezione durante un evento a Salvador de Bahía.

Keystone-SDA

24.01.2026, 11:24

24.01.2026, 11:32

Chiudendo il XIV Incontro Nazionale del Movimento dei Lavoratori Rurali Senza Terra (Mst), il leader del Partito dei Lavoratori ha dichiarato: «Preparatevi, perché vogliamo la presidenza per la quarta volta», definendo le elezioni di ottobre come un momento decisivo e il 2026 come «l'anno della verità» contro la disinformazione.

Nel suo discorso, il capo dello Stato ha rivendicato i successi economici dell'attuale mandato, citando il tasso di disoccupazione ai minimi storici, l'aumento del salario minimo e la crescita delle esportazioni. Ha poi esortato i movimenti sociali a occupare spazi decisionali, sottolineando il ruolo cruciale svolto dal Mst nella storia del Paese e nella lotta per la giustizia sociale: «Senza di voi, il Brasile non sarebbe arrivato dove siamo oggi».

A margine dell'evento, il governo ha annunciato misure concrete per la riforma agraria: il ministro dello Sviluppo Agrario, Paulo Teixeira, ha confermato che entro aprile verranno consegnati nuovi terreni in diversi stati, tra cui San Paolo e Bahía, a beneficio di migliaia di famiglie.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Botta e risposta Roma-Berna sul rilascio di Moretti, Parmelin: «La politica non deve interferire»
Wawrinka scherza dopo la vittoria in 5 set: «Ti porto una birra, te la meriti»
Odermatt manca la vittoria per soli 7 centesimi, sulla Streif festeggia l'italiano Franzoni
Svolta dirigenziale per il FC Zurigo: arrivano due grandi nomi del calcio italiano

Altre notizie

Emergenze. La California aderisce all'OMS in risposta all'uscita di Trump

EmergenzeLa California aderisce all'OMS in risposta all'uscita di Trump

Cina. Sotto indagine il numero uno dei militari Zhang Youxia

CinaSotto indagine il numero uno dei militari Zhang Youxia

Guerra in Ucraina. Si tratta ad Abu Dhabi, il Donbass resta il nodo centrale nei nuovi colloqui

Guerra in UcrainaSi tratta ad Abu Dhabi, il Donbass resta il nodo centrale nei nuovi colloqui