Fernando Collor de Mello in una foto d'archivio

Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, ha ordinato l'arresto dell'ex presidente della repubblica Fernando Collor de Mello (1990-1992) dopo aver respinto il ricorso della sua difesa che tentava di ritardare l'esecuzione della pena.

Il 75enne Collor de Mello era stato infatti condannato nel maggio del 2023 a 8 anni e 6 mesi di prigione per corruzione passiva e riciclaggio di denaro a seguito di un'inchiesta nell'ambito dell'operazione Lava Jato, la Mani Pulite brasiliana.

Collor de Mello non era stato arrestato subito perché la sua difesa poteva ancora presentare ricorsi ma, adesso che il processo è passato in giudicato, il giudice Moraes ha ordinato che sia arrestato immediatamente.

L'ex presidente è stato dichiarato colpevole di avere ricevuto oltre 20 milioni di reais (3 milioni di franchi) in tangenti dalla UTC Engenharia in cambio di contratti nella BR Distribuidora, dove Collor de Mello aveva «influenza politica».

Nella sua decisione, Moraes ha ordinato che Collor de Mello deve scontare subito la pena in regime di detenzione. Per il reato di corruzione passiva, la pena è stata di quattro anni e quattro mesi, la stessa per il reato di riciclaggio.

L'ordine di arresto è già in vigore e può essere eseguito in ogni istante anche se il presidente della Corte suprema, il giudice Luís Roberto Barroso, ha programmato, su richiesta dello stesso Moraes, una sessione da remoto per oggi del plenario, nel caso qualcuno degli 11 membri del Stf volesse rivedere la sua decisione in merito al caso.