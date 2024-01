Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e il presidente cinese Xi Jinping si erano incontrati ad aprile 2023 a Pechino. Quest'anno sarà Xi Jinping a recarsi in Brasile. (immagine d'archivio) Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping andrà in Brasile non solo per il G20, in programma il 18 e 19 novembre a Rio de Janeiro, ma anche per una visita di Stato.

I consiglieri di Luiz Inácio Lula da Silva, ritengono che l'arrivo del leader cinese a Brasilia, per un incontro al di fuori del G20, sia un segno di prestigio e di contraccambio in campo diplomatico, poiché il presidente brasiliano si è recato a Pechino nell'aprile 2023.

Quest'anno, Brasile e Cina festeggiano 50 anni di relazioni diplomatiche, con indici commerciali anch'essi positivi e festeggiati dalla diplomazia brasiliana. Brasilia ha già sottolineato che il rapporto tra i due Paesi è una priorità per il governo brasiliano.

Inoltre, negli ultimi due anni, le esportazioni del Brasile verso la Cina sono state maggiori di quelle verso gli Stati Uniti e l'Unione europea messi insieme.

