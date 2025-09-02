  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Brasile Veglia di preghiera per l'ex presidente Bolsonaro

SDA

2.9.2025 - 17:01

Al centro della foto, l'ex "first lady" brasiliana Michelle Bolsonaro
Al centro della foto, l'ex "first lady" brasiliana Michelle Bolsonaro
Keystone

L'ex «first lady» brasiliana Michelle Bolsonaro ha pubblicato sui social un messaggio biblico in cui invoca la «misericordia di Dio» negli stessi minuti in cui presso la Corte suprema iniziava il processo contro il marito.

Keystone-SDA

02.09.2025, 17:01

02.09.2025, 17:13

L'ex presidente Jair Bolsonaro è accusato di tentato colpo di Stato.

«Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome. Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione», recita il Salmo 100, citato da Michelle.

Dal canto loro, i figli dell'ex capo dello stato Carlos e Jair Renan hanno ricevuto sin dalla scorsa notte amici e sostenitori politici nel condominio dove Bolsonaro sconta la detenzione domiciliare, organizzando una veglia di preghiera.

I più letti

Trump sta male? Preoccupano il livido sulla mano e altre foto. Stasera un annuncio della Casa Bianca
Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Ecco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Agli US Open Karolina Muchova vive un momento di shock in campo e scoppia in lacrime

Altre notizie

Stati Uniti. Trump sta male? Preoccupano il livido sulla mano e altre foto. Stasera un annuncio della Casa Bianca

Stati UnitiTrump sta male? Preoccupano il livido sulla mano e altre foto. Stasera un annuncio della Casa Bianca

Francia. Macron «ordina» ai capi della maggioranza di lavorare con il PS

FranciaMacron «ordina» ai capi della maggioranza di lavorare con il PS

Medio Oriente. Lazzarini condanna l'indifferenza della comunità internazionale per Gaza

Medio OrienteLazzarini condanna l'indifferenza della comunità internazionale per Gaza