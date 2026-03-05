  1. Clienti privati
Accordo commerciale Via libera anche del Senato brasiliano all'accordo tra Mercosur e UE

Anche il Senato brasiliano ha approvato l'accordo con l'Unione europea.
Il Senato brasiliano ha approvato all'unanimità l'accordo di libero scambio tra il Mercosur e l'Unione Europea, ultimo passaggio necessario in Brasile per l'entrata in vigore dell'intesa tra i due blocchi.

L'accordo passa ora alla sanzione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che successivamente notificherà l'Unione Europea. Firmato il 17 gennaio in Paraguay, l'accordo già promulgato da Argentina ed Uruguay, punta a creare una delle più grandi aree di libero scambio al mondo, con la riduzione o eliminazione graduale delle tariffe su oltre il 90% degli scambi commerciali complessivi.

Ieri pomeriggio il presidente Lula ha inoltre firmato un decreto che regolamenta l'applicazione di misure di «salvaguardia bilaterale», ossia meccanismi di protezione commerciale previsti negli accordi di libero scambio o con preferenze tariffarie.

Le norme consentono di intervenire in caso di aumento significativo delle importazioni rispetto alla produzione nazionale o al consumo interno, tale da minacciare o causare danni all'industria brasiliana, riportano i principali media del Paese sudamericano.

