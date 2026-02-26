  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Libero scambio Via libera della Camera in Brasile all'accordo Mercosur-UE

SDA

26.2.2026 - 08:07

Avanza in Brasile il processo d'approvazione dell'accordo Mercosur-Ue. (Immagine d'archivio).
Avanza in Brasile il processo d'approvazione dell'accordo Mercosur-Ue. (Immagine d'archivio).
Keystone

La Camera dei deputati del Brasile ha approvato l'accordo di libero scambio tra Mercosur e Unione Europea, che passa ora all'esame del Senato, ultima tappa prima dell'entrata in vigore.

Keystone-SDA

26.02.2026, 08:07

26.02.2026, 08:18

Firmato il 17 gennaio in Paraguay, il trattato prevede la riduzione o l'eliminazione graduale di oltre il 90% delle tariffe sul commercio tra i due blocchi, dando vita a una delle maggiori aree di libero scambio al mondo.

Il relatore Marcos Pereira ha portato in Aula le preoccupazioni del settore dell'agrobusiness sulle clausole di salvaguardia, sollecitando l'adozione di misure di protezione. Il vicepresidente e ministro dello Sviluppo Geraldo Alckmin ha assicurato che un decreto sulle tutele settoriali sarà esaminato dalla Casa Civil e pubblicato nei prossimi giorni, prima del voto in Senato.

Il governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva definisce l'intesa «storica», attesa da oltre 25 anni e con un mercato potenziale di oltre 700 milioni di persone. Restano tuttavia i tempi europei: secondo Globo, l'invio del testo alla Corte di giustizia dell'UE potrebbe rallentare l'attuazione, che resta comunque prevista in forma provvisoria.

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Achille Lauro a Sanremo: «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore»
Un airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio

Altre notizie

Ucraina-Ungheria. Orban scrive a Zelensky: «Riapri subito l'oleodotto Druzhba»

Ucraina-UngheriaOrban scrive a Zelensky: «Riapri subito l'oleodotto Druzhba»

Corea del Nord-USA. Kim Jong-Un: «Ci prepareremo in tutto e per tutto al confronto con gli Stati Uniti»

Corea del Nord-USAKim Jong-Un: «Ci prepareremo in tutto e per tutto al confronto con gli Stati Uniti»

Stati Uniti. Vance: «Stop ai finanziamenti Medicaid per 259 milioni al Minnesota»

Stati UnitiVance: «Stop ai finanziamenti Medicaid per 259 milioni al Minnesota»