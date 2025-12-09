  1. Clienti privati
Polemica in Francia Brigitte Macron definisce «brutte stronze» le militanti femministe

SDA

9.12.2025 - 08:03

La consorte del presidente francese, Brigitte Macron. (Foto archivio)
Keystone
Keystone

Polemica in Francia per le parole della première dame Brigitte Macron, che ha definito «sales connes» (brutte stronze) alcune militanti femministe che hanno interrotto sabato sera lo spettacolo dell'attore, Ary Abittan, accusato di violenze.

Keystone-SDA

09.12.2025, 08:03

09.12.2025, 08:25

L'entourage della consorte del presidente francese ha precisato che le parole della première dame, volevano essere «una critica del metodo radicale usato» dal collettivo di femministe #NousToutes, che indossavano maschere di Abittan con la scritta «violentatore».

Le femministe avevano interrotto sabato il suo spettacolo al famoso music-hall di Parigi «Folies Bergère», scandendo lo slogan «Abittan violentatore». A fine 2021, Ary Abittan era stato accusato di stupro da una giovane donna che frequentava da alcune settimane.

Dopo 3 anni di inchiesta, l'istruttoria si è chiusa con un nulla di fatto, confermato in appello a gennaio ("non luogo a procedere"). Ma il ritorno sulle scene dell'attore è stato più volte contestato da gruppi di femministe.

Il giorno dopo l'interruzione, domenica, Brigitte Macron è andata a dare il suo sostegno ad Abittan prima dello spettacolo. In un video pubblicato nelle scorse ore dal sito del settimanale Public, si vede la première dame sostenere l'attore che, prima dello spettacolo, le confida: «ho paura».

«Se ci sono delle brutte stronze le sbatteremo fuori», gli risponde Brigitte Macron, ridendo. E lei aggiunge, «soprattutto dei banditi mascherati». Il collettivo #NousToutes ha pubblicato questo video sul proprio account Instagram oltre a una serie di messaggi di sostegno alla protesta femminista.

«Siamo profondamente scioccate e scandalizzate – ha detto una delle militanti – le parole utilizzate la dicono lunga sulla sua visione delle cose, il messaggio politico è estremamente scioccante».

