Olanda, Capodanno Brucia una chiesa in centro a Amsterdam, crolla il campanile

SDA

1.1.2026 - 07:50

Il campanile della chiesa avvolto dalle fiamme.
Il campanile della chiesa avvolto dalle fiamme.
Keystone

Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo mezzanotte. Lo scrivono i media olandesi.

Keystone-SDA

01.01.2026, 07:50

01.01.2026, 09:08

La Vondelkirche di Amsterdam «non può più essere salvata», ha annunciato la Regione di Sicurezza di Amsterdam-Amstelland. L'intero edificio è in fiamme.

«L'intera chiesa potrebbe crollare», ha detto un portavoce, riportato dall'agenzia nederlandese Anp. La chiesa si trova proprio vicino al famoso Vondelpark della capitale olandese.

