Giustizia Fermata l'ex alta rappresentante dell'UE Federica Mogherini

SDA

2.12.2025 - 14:49

L'ex Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue Federica Mogherini
Keystone

L'ex Alta rappresentante dell'Ue Federica Mogherini, l'ambasciatore italiano Stefano Sannino e una terza persona sono state fermate nel quadro di un'inchiesta che riguarda il Servizio diplomatico dell'Ue (Seae) e il Collegio d'Europa di Bruges.

02.12.2025, 14:49

02.12.2025, 15:07

Sono indagati per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Lo riferisce la procura europea (Eppo), alla guida delle indagini. Stando a fonti vicine alla stessa procura europea, sono stati tutti fermati a Bruxelles. Il fermo dovrà essere convalidato entro 48 ore.

