  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Proteste Sgomberati gli agricoltori dalla piazza davanti al Parlamento europeo a Bruxelles

SDA

18.12.2025 - 17:34

Immagini della protesta odierna a Bruxelles
Immagini della protesta odierna a Bruxelles
Keystone

Dopo diverse ore di tensione la polizia belga è riuscita a far sgomberare gli agricoltori dalla centralissima Place du Luxembourg, la piazza a Bruxelles antistante al Parlamento europeo.

Keystone-SDA

18.12.2025, 17:34

18.12.2025, 17:41

Una persona è rimasta ferita durante gli scontri per lo sgombero, riferisce Le Soir, ed è stato trasferita da un furgone della polizia per ricevere le cure del caso.

Al momento la piazza è tornata tranquilla: i manifestanti restano nelle strade adiacenti, presidiati da un massiccio schieramento di polizia, mentre sono stati accesi alcuni roghi di copertoni.

Tra le sigle sindacali presenti nella piazza, la federazione nazionale dei sindacati degli agricoltori francese (Fnsea), la federazione dipartimentale dei sindacati degli agricoltori dell'Ile-de-France (Fdsea) e il sindacato agricolo dei giovani agricoltori, Jeunes agriculteurs (Cnja).

I più letti

Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Ecco a quant'è stata venduta la targa con il numero più basso mai messo all'asta
Caos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata

Altre notizie

Lo scandalo continua. Dagli archivi di Epstein spuntano nuove foto con Chomsky e Gates

Lo scandalo continuaDagli archivi di Epstein spuntano nuove foto con Chomsky e Gates

Serial Killer. La Francia condanna all'ergastolo il «dottor morte»

Serial KillerLa Francia condanna all'ergastolo il «dottor morte»

Conflitti. Lukashenko: «Schierati i missili russi Oreshnik in Bielorussia»

ConflittiLukashenko: «Schierati i missili russi Oreshnik in Bielorussia»

Medio Oriente. Dieci agenti feriti in scontri con ebrei ultra-ortodossi a Gerusalemme

Medio OrienteDieci agenti feriti in scontri con ebrei ultra-ortodossi a Gerusalemme