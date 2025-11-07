«Ho presentato una denuncia per l'episodio di molestie che ho vissuto ieri nella Città del Messico. Deve essere chiaro che, al di là di essere presidente, questo è qualcosa che molte donne vivono nel Paese e nel mondo; nessuno può violare il nostro corpo e il nostro spazio personale», ha scritto la presidente su X.
«Esamineremo la legislazione affinché questo reato sia sanzionabile in tutti i 32 stati», ha aggiunto. «Se non denuncio il reato, in quale condizione restano le donne messicane?», ha dichiarato.
Presenté una denuncia por el episodio de acoso que viví ayer en la Ciudad de México. Debe quedar claro que, más allá de ser presidenta, esto es algo que viven muchas mujeres en el país y en el mundo; nadie puede vulnerar nuestro cuerpo y espacio personal.