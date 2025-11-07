  1. Clienti privati
Bufera in Messico La presidente Sheinbaum palpeggiata in strada, le immagini fanno il giro del mondo

SDA

7.11.2025 - 09:00

La presidente messicana Claudia Sheinbaum
La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha chiesto che le molestie sessuali siano considerate un reato a livello nazionale, dopo essere stata baciata e palpeggiata per strada.

Keystone-SDA

Sheinbaum, 63 anni, è stata molestata mentre salutava i sostenitori vicino al palazzo presidenziale di Città del Messico martedì, mentre si recava a un evento pubblico.

Le immagini delle molestie hanno fatto il giro del mondo e provocato una bufera nel Paese.

«Ho presentato una denuncia per l'episodio di molestie che ho vissuto ieri nella Città del Messico. Deve essere chiaro che, al di là di essere presidente, questo è qualcosa che molte donne vivono nel Paese e nel mondo; nessuno può violare il nostro corpo e il nostro spazio personale», ha scritto la presidente su X.

«Esamineremo la legislazione affinché questo reato sia sanzionabile in tutti i 32 stati», ha aggiunto. «Se non denuncio il reato, in quale condizione restano le donne messicane?», ha dichiarato.

