La presidente messicana Claudia Sheinbaum

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha chiesto che le molestie sessuali siano considerate un reato a livello nazionale, dopo essere stata baciata e palpeggiata per strada.

Sheinbaum, 63 anni, è stata molestata mentre salutava i sostenitori vicino al palazzo presidenziale di Città del Messico martedì, mentre si recava a un evento pubblico.

Le immagini delle molestie hanno fatto il giro del mondo e provocato una bufera nel Paese.

🇲🇽 Mexican President Claudia Sheinbaum was sexually assaulted on Tuesday, while interacting with passers-by on the streets of Mexico City. pic.twitter.com/8K2u1XMJyl — FRANCE 24 English (@France24_en) November 5, 2025

«Ho presentato una denuncia per l'episodio di molestie che ho vissuto ieri nella Città del Messico. Deve essere chiaro che, al di là di essere presidente, questo è qualcosa che molte donne vivono nel Paese e nel mondo; nessuno può violare il nostro corpo e il nostro spazio personale», ha scritto la presidente su X.

«Esamineremo la legislazione affinché questo reato sia sanzionabile in tutti i 32 stati», ha aggiunto. «Se non denuncio il reato, in quale condizione restano le donne messicane?», ha dichiarato.