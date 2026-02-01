Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Dopo l'ingresso nell'euro dal 1. gennaio, da oggi la Bulgaria saluta definitivamente il lev, la valuta nazionale che era in vigore nel Paese sin dai tempi dell'indipendenza dall'impero Ottomano: dal 1. febbraio banconote e monete in euro sono le uniche ad avere corso legale nel Paese.

Keystone-SDA SDA

Dopo l'introduzione dell'euro per un mese è stato infatti consentito ai cittadini bulgari di pagare sia in lev, sia in euro. Da febbraio il cambio è completo: nei negozi, nei bar e negli uffici pubblici si accetterà solo l'euro, mentre il lev esce del tutto di scena come mezzo di pagamento, restando convertibile secondo un calendario già definito.

Cambiare lev in euro sarà gratuito presso le banche commerciali e alcuni uffici postali fino al 30 giugno 2026. Da quella data, gli intermediari potranno applicare commissioni per il cambio.

Dal 1. gennaio 2027 banche e uffici postali non saranno più tenuti a cambiare i lev, che potranno continuare a essere convertiti presso la banca nazionale. Per la Bulgaria si chiude così una lunga fase di preparazione, segnata comunque da un ancoraggio del lev all'euro sin dall'inizio della moneta unica (prima il lev era ancorato al marco tedesco).