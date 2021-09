La Bulgaria terrà elezioni generali anticipate il 14 novembre per cercare di risolvere la crisi politica che l'ha lasciata per mesi senza un governo. Lo ha annunciato il presidente Rumen Radev. Keystone

La Bulgaria terrà elezioni generali anticipate il 14 novembre per cercare di risolvere la crisi politica che l'ha lasciata per mesi senza un governo. Lo ha annunciato il presidente Rumen Radev.

I bulgari avevano già votato due volte quest'anno, ad aprile e luglio, ma da entrambe le consultazioni non era emersa una maggioranza in grado di formare un governo per succedere al mandato quasi decennale dell'ex primo ministro conservatore Boyko Borisov.

«Le elezioni si terranno il 14 novembre», ha detto Radev nella città settentrionale di Pleven, aggiungendo che coincideranno con il primo turno delle elezioni presidenziali.

Radev, che si candida anche per un secondo mandato, dovrebbe firmare nei prossimi giorni un decreto ufficiale per sciogliere il parlamento e nominare un'amministrazione provvisoria per organizzare il voto.

Recenti sondaggi d'opinione suggeriscono che il partito GERB di Borisov sarebbe in vantaggio, davanti al nuovo partito anti-establishment ITN dello showman Slavi Trifonov.