Ha preso soldi dalla Cina?Il Bundestag tedesco toglie l'immunità a Maximilian Krah, politico dell'Afd
SDA
11.9.2025 - 11:23
Il Bundestag tedesco ha tolto l'immunità al parlamentare tedesco dell'ultradestra Afd Maximilian Krah. Lo scrive der Spiegel, sottolineando che da questo momento la polizia potrà indagare sul deputato.
Keystone-SDA
11.09.2025, 11:23
11.09.2025, 12:09
Secondo la rivista, a carico del 48enne ci sarebbe una richiesta di indagine della procura generale di Dresda per corruzione e riciclaggio di denaro.
Krah è sospettato di aver preso soldi dalla Cina nel suo mandato all'europarlamento, si legge.
Si tratta del politico che finì sotto i riflettori della cronaca internazionale nel 2024, per l'arresto del suo assistente, Jian Guo, che fu accusato di essere una spia cinese.