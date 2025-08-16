Nell'incidente sono morte 18 persone. Keystone

La Presidenza algerina ha proclamato un giorno di lutto nazionale a partire dalla scorsa mezzanotte, con bandiere a mezz'asta, in memoria delle 18 vittime dell'autobus precipitato venerdì pomeriggio nel fiume di El Harrache alla periferia est della capitale nordafricana.

Keystone-SDA SDA

Il capo dello Stato Abdelmadjid Tebboune ha disposto un'indennità di un milione di dinari (circa 6'200 franchi) a favore di ciascuna famiglia colpita dalla tragedia.

Secondo l'ultimo bilancio della Protezione civile, l'incidente ha provocato 18 vittime – 14 uomini e 4 donne – e 24 feriti, di cui due in condizioni critiche.

Da parte sua, il ministro degli Interni, Brahim Merad, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per accertare cause e circostanze dell'incidente.

Parallelamente, il ministro dei Trasporti, Said Sayoud, ha annunciato un piano di rinnovamento progressivo che interesserà circa 80 mila autobus ormai vetusti e deteriorati.

La vicenda ha rilanciato dure critiche alla politica governativa sul settore, segnata da restrizioni alle importazioni e da una grave carenza di pezzi di ricambio.