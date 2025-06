🚨 Terrible drame en Algérie 🇩🇿😓



Champion national ce soir, le MC Alger n'a pas pu soulever le trophée en raison de l’effondrement d’une barrière ayant causé la chute et la mort d’un supporter en tribunes (𝟮𝗲 𝗲́𝘁𝗮𝗴𝗲).



Plusieurs blessés sont recensés par la protection… pic.twitter.com/kXyclwbDki — BeFootball (@_BeFootball) June 21, 2025

Una persona è morta e almeno 11 sono rimaste ferite con traumi di varia entità, in seguito a una calca avvenuta nel pomeriggio di sabato allo stadio 5 Luglio 1962 di Algeri, durante la partita tra Mc Alger e Nc Magra.

Keystone-SDA SDA

Campione d'Algeria per il secondo anno consecutivo e per la nona volta nella sua storia, la festa del Mouloudia Club d'Alger (MCA) si è trasformata in lutto.

«Si è verificata una caduta di tifosi dalle tribune superiori, che ha causato la morte di un tifoso» e 11 feriti, secondo la protezione civile. Stando al portale sportivo La Gazette du Fennec, una barriera di sicurezza è crollata, facendo cadere numerosi tifosi al piano inferiore.

Consegna del trofeo annullata

Lo stadio del 5 luglio era gremito per la partita decisiva. Contro l'NC Magra, l'MCA, campione in carica, si è accontentato di un pareggio (0-0).

Di fronte alla tragedia, la Lega nazionale di calcio ha deciso di annullare la cerimonia di consegna del trofeo. Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha reagito su X presentando le sue condoglianze.