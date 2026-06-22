  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Allerta rossa in 54 dipartimenti Caldo torrido in Francia, due bimbi trovati privi di vita nell'auto di famiglia

SDA

22.6.2026 - 17:37

Allerta rossa per diversi dipartimenti francesi da domani (foto simbolica)
Allerta rossa per diversi dipartimenti francesi da domani (foto simbolica)
Keystone

Sono 54 i dipartimenti (province) francesi posti da domani a mezzogiorno in stato di «allerta rossa» per il caldo, secondo quanto annunciato dall'ultimo bollettino di Météo-France, l'agenzia meteo nazionale.

Keystone-SDA

22.06.2026, 17:37

22.06.2026, 18:05

Altri 35 dipartimenti saranno posti in stato di allerta arancione, il livello immediatamente inferiore rispetto all'allerta rossa. Secondo un calcolo effettuato dall'agenzia France Presse, l'allerta rossa riguarderà 38,8 milioni di persone ai quattro angoli del Paese, Parigi inclusa.

In totale, 89 dipartimenti dell'Esagono saranno in stato di allerta arancione o rossa, per un totale di 63,46 milioni di cittadini.

Vittime del caldo

L'ondata di caldo estremo ha causato la morte di due bambini, di due e quattro anni, trovati privi di vita nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia.

«Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo è la principale pista investigativa», ha affermato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39°C.

I due bambini sono stati trovati privi di sensi nell'auto di famiglia, parcheggiata nel garage di casa nel quartiere Bois de l'Ubac di Carpentras. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, sono deceduti entrambi. Lo riporta la Provence sottolineando che i bimbi sono stati trovati in arresto cardiaco.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero rimasti intrappolati all'interno dell'auto, che era molto calda. Non è ancora chiaro come siano entrati nel veicolo di famiglia né per quanto tempo vi siano rimasti ma, riportano i media francesi, le prime testimonianze raccolte suggeriscono che siano saliti nell'auto all'insaputa della madre 33enne.

I più letti

Novità televisive per Belen Rodriguez: arriva l'annuncio di Elisabetta Canalis
Ecco la storia di Beiranvand, para tutto dell'Iran e recordman nel Guinness dei primati
Fabrizio Corona sul figlio Carlos: «Ha la sindrome di Asperger e vive in comunità»
Allerta canicola prolungata almeno di una settimana. Ma secondo gli esperti il caldo estremo persisterà più a lungo
La principessa Mette-Marit ha aspettato solo 12 giorni per dei nuovi polmoni, ecco perché

Altre notizie

Medio Oriente. La commissaria per il Mediterraneo incontra le autorità israeliane e palestinesi

Medio OrienteLa commissaria per il Mediterraneo incontra le autorità israeliane e palestinesi

Gran Bretagna. Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro

Gran BretagnaKeir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro

Medio Oriente. La Svizzera accoglie con favore i «progressi costruttivi» al Bürgenstock

Medio OrienteLa Svizzera accoglie con favore i «progressi costruttivi» al Bürgenstock