Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha elogiato la Svizzera per l'istituzione di un quadro legislativo completo a seguito della condanna per violazione dei diritti umani in ambito ambientale da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
Keystone-SDA
18.09.2025, 10:54
SDA
Nella loro valutazione scritta di oggi, i delegati hanno evidenziato che tale quadro federale definisce obiettivi, scopi e un calendario per raggiungere la neutralità delle emissioni nette entro il 2050. Il comitato ritiene inoltre che questo quadro sia accompagnato da un insieme di misure «pertinenti» a livello cantonale.
Nonostante questi elogi, alla Svizzera viene tuttavia chiesto di considerare l'istituzione di un organismo nazionale indipendente per il monitoraggio della sua politica climatica. Il Comitato dei ministri sorveglia se e come le violazioni dei diritti umani rilevate dalla CEDU vengano corrette.
