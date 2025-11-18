  1. Clienti privati
Stati Uniti La Camera approva la legge per divulgare i file su Epstein

SDA

18.11.2025 - 20:55

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein
sda

La Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, dopo che sono stati raggiunti i due terzi dei voti necessari. Ora la palla passa al Senato.

Keystone-SDA

18.11.2025, 20:55

18.11.2025, 21:51

La misura per divulgare tutti i file del caso Jeffrey Epstein è passata alla Camera con 427 sì e un solo no, quello di Clay Higgins, deputato repubblicano della Louisiana.

Il leader della maggioranza repubblicana al Senato, John Thune, ha suggerito che il voto nella camera alta del Congresso potrebbe avvenire anche stanotte, senza emendamenti data la schiacciante maggioranza alla Camera. Lo riferisce la CNN.

