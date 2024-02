Alejandro Mayorkas è sotto tiro per la sua gestione dei migranti al confine tra Usa e Messico. Keystone

La Camera Usa ha bocciato l'impeachment contro il segretario alla sicurezza nazionale Alejandro Mayorkas accusato dai repubblicani di essersi rifiutato di rispettare la legge e di aver violato la fiducia del pubblico nella gestione dei migranti al confine col Messico.

L'impeachment non è passato per pochissimi voti, 216 contro 214. Se fossero prevalsi i «sì» si sarebbe trattato del primo ministro americano messo in stato di accusa in quasi 150 anni, dopo il segretario alla guerra William Belknap nel 1876.

I repubblicani hanno intenzione di rivotare per l'impeachment già nelle prossime ore, alle 11.00 ora locale, le 17.00 in Svizzera e questa volta si dicono sicuri di poter vincere.

A fare la differenza sarebbe il voto del leader della maggioranza Steve Scalise che alla prima consultazione non era presente per i postumi di un intervento.

SDA