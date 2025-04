Lo speaker repubblicano Mike Johnson Keystone

Dopo una giornata di fitte consultazioni, lo speaker della Camera americana Mike Johnson ha deciso di cancellare il voto sulla legge di bilancio voluta da Donald Trump. Lo riporta la Cnn.

Keystone-SDA SDA

Evidentemente il rischio era che i repubblicani non avessero i voti necessari per approvarla.

La cancellazione del voto sulla legge di bilancio è un duro colpo per i leader repubblicani della Camera e per Trump, che hanno trascorso giorni a cercare di ottenere i voti necessari a farla passare. All'interno del Grand old party c'è una forte spaccatura tra chi chiede tagli più radicali alla spesa di quelli previsti nella bozza presentata al Senato e siccome le versioni approvate dalle due Camere devono essere identiche hanno deciso di non approvarla.

Nel dettaglio, mentre la Camera alta prevede tagli alla spesa pubblica pari a quattro miliardi di dollari, la House punta ai 1'500 miliardi di dollari. E alla Camera i repubblicani, tra cui ci sono vari falchi fiscali, non possono perdere più di tre voti.

Da oggi Capitol Hill chiuderà per due settimane, il che vuol dire che Trump dovrà aspettare ancora a lungo per vedere approvata «la sua grande, bella legge», come l'ha definita.