  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sessione Camere: legge Crans-Montana, TTPCP e pacchetto di sgravi

SDA

9.3.2026 - 07:15

Palazzo federale a Berna.
Palazzo federale a Berna.
Keystone

Come da tradizione, il Consiglio nazionale (14.30-21.45) inizierà la seduta odierna con l'Ora delle domande. Seguirà il piatto forte della giornata: la Legge federale sul sostegno alle vittime dell'incendio di Crans-Montana.

Keystone-SDA

09.03.2026, 07:15

Il disegno prevede il versamento di un contributo di solidarietà una tantum di 50 mila franchi a tutti i feriti e ai famigliari delle vittime decedute nell'incendio del «Constellation». Complessivamente il governo chiede poco più di 35 milioni di franchi: 7,8 milioni quale contributo di solidarietà, 20 milioni per finanziare e organizzare una tavola rotonda con le persone interessate per concordare accordi amichevoli e 8,5 milioni di sostegno ai Cantoni per il finanziamento dell'aiuto alle vittime.

Per quel che concerne la tavola rotonda, la settimana scorsa il Consiglio degli Stati ha preferito temporeggiare: a suo avviso questo dossier va esaminato al di fuori della legge urgente, attraverso la procedura ordinaria, ossia in un arco di tempo più lungo.

La Camera del popolo affronterà poi la revisione parziale della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). In un prossimo futuro, stando al disegno di legge, anche i camion a propulsione elettrica dovrebbero pagare il balzello.

Da parte sua, il Consiglio degli Stati (15.15-21.00) affronterà, a livello di divergenze, il pacchetto di sgravi della Confederazione per il triennio 2027-2029. La maggioranza delle misure previste sono già state adottate dai due consigli, esistono tuttavia ancora numerosi punti in sospeso.

Tra le misure di risparmio approvate dagli Stati ma respinte, almeno in parte, dal Nazionale, figurano ad esempio i fondi per il trasporto regionale, quelli per la protezione contro i pericoli naturali, quelli destinati a Svizzera Turismo, la formazione dei medici, la formazione continua e gli aiuti finanziari per la formazione specialistica del personale dei servizi di aiuto alle vittime.

I più letti

Un caso di frode ritarda le indagini su Crans-Montana, l'avvocato delle vittime: «È il caos»
Ecco secondo l'esperto militare cosa c’è davvero dietro la guerra di Trump contro l’Iran
In un video Putin tossisce e si schiarisce la voce più volte, che succede?

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Arriva l'annuncio ufficiale: Mojtaba Khamenei è la nuova Guida Suprema dell'Iran

Ticker Medio OrienteArriva l'annuncio ufficiale: Mojtaba Khamenei è la nuova Guida Suprema dell'Iran

Per la Giornata della donna. In un video Putin tossisce e si schiarisce la voce più volte, che succede?

Per la Giornata della donnaIn un video Putin tossisce e si schiarisce la voce più volte, che succede?

Dopo le tensioni. Prove di disgelo, telefonata Trump-Starmer sulle basi Raf

Dopo le tensioniProve di disgelo, telefonata Trump-Starmer sulle basi Raf