Oggi in parlamento si parlerà anche di una 13esima rendita AI.

Riprendono stamane i lavori alle Camere federali, col Nazionale che si riunirà anche nel pomeriggio (fino alle 19:00).

Alla Camera del popolo è prevista una sessione straordinaria «Donazioni», con una mozione, in particolare, che chiede di vietare le donazioni da parte di imprese pubbliche d'importanza sistemica a a partiti e attori politici.

Il programma prevede poi due mozioni con cui si chiede di innalzare l'aiuto umanitario all'Ucraina ricorrendo a un'uscita straordinaria quale contributo elvetico alla sicurezza europea.

Liquidato quest'ultimo tema, il plenum riprenderà il dibattito, incominciato la settimana scorsa, sull'iniziativa popolare riguardante l'introduzione in Svizzera di un servizio civico. A parte i Verdi liberali, tutti gli altri partiti sono contrari a un testo che metterebbe in pericolo, secondo la maggioranza, la difesa del Paese in un periodo geopolitico teso come quello attuale.

Oltre all'iniziativa, il plenum dovrebbe anche respingere l'idea di un controprogetto indiretto accarezzata dal campo rosso-verde con cui si chiede di ridurre il tempo di lavoro a 38 ore settimanali in alcuni settori economici – come la vendita – affinché il tempo libero guadagnato possa venir utilizzato per il volontariato.

In seguito, il programma prevede diversi interventi parlamentari, tra cui spicca la mozione della «senatrice» Esther Friedli (UDC/SG) che domanda al Consiglio federale di adeguare la franchigia ordinaria dei premi malattia alla situazione reale.

Il programma del Consiglio degli Stati, che potrebbe riunirsi nel pomeriggio, prevede in apertura diversi interventi in ambito sanitario, tra cui due mozioni che chiedono al governo di attivarsi per garantire un numero sufficiente di medici.

Fra gli temi in agenda, figura pure una mozione che auspica la creazione di 13esima rendita AI, sull'esempio di quanto fatto con l'AVS.