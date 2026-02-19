I migliaia di arresti legati alla campagna di deportazione di massa di Donald Trump hanno aumentato la necessità di strutture di detenzione. ats

Roxbury, comune a maggioranza repubblicana nel New Jersey, nel nord-est degli Stati Uniti, è conosciuto per i suoi laghi e la sua tranquillità. Ma il progetto di trasformare un magazzino commerciale in un centro di detenzione per migranti ha spinto centinaia di residenti a scendere in piazza.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Hai fretta? blue News riassume per te A Roxbury, nel New Jersey, il governo vuole trasformare un grande magazzino in un centro di detenzione per migranti.

Il progetto è legato alla politica di espulsioni di massa promossa da Donald Trump.

Circa 500 abitanti sono scesi in piazza per opporsi, temendo condizioni disumane e più tensioni in città.

L’ICE ha già aperto o affittato strutture simili in altri Stati.

In città le opinioni sono divise tra chi parla di diritti umani e chi sostiene la necessità di più controlli. Mostra di più

Le migliaia di arresti legati alla campagna di espulsioni di massa promossa da Donald Trump hanno fatto crescere il bisogno di strutture di detenzione. Le autorità federali stanno quindi guardando con interesse ai grandi poli logistici inutilizzati sparsi nel Paese.

L’edificio che il governo intende acquisire a Roxbury è una costruzione di quasi 46'000 metri quadrati, dotata di numerose baie di carico per camion.

«È un magazzino. È progettato per immagazzinare pacchi e merci, non esseri umani», protesta William Angus, 55 anni, tra i promotori della mobilitazione cittadina.

L’agenzia federale responsabile dell’immigrazione, l’U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), in prima linea nell’inasprimento della politica migratoria, ha già acquistato o preso in affitto almeno otto strutture di questo tipo, dal Texas alla Pennsylvania. In alcuni casi ha però rinunciato di fronte all’opposizione pubblica.

Proteste in città

Nel tentativo di scoraggiare l’insediamento nella loro città, lunedì circa 500 abitanti – su una popolazione di 23.000 persone – si sono radunati con cartelli come «non siamo una città-prigione» e «ICE fuori dal nostro quartiere».

Alcuni hanno ricordato la morte di due cittadini americani uccisi da agenti federali a Minneapolis in gennaio, episodi che hanno suscitato un’ondata di indignazione nel Paese e rafforzato l’ostilità verso la politica migratoria del presidente.

«Non voglio campi di concentramento disumani nel mio Paese, e tanto meno qui, nel New Jersey», afferma Heidi, infermiera di 50 anni che preferisce non rendere pubblico il cognome.

L'opposizione del comune

Il consiglio comunale, composto interamente da eletti repubblicani, ha approvato una risoluzione – dal valore soprattutto simbolico – contro la riconversione del magazzino.

Molti automobilisti, passando accanto alla manifestazione, hanno suonato il clacson in segno di sostegno. Altri, invece, hanno gridato: «Tornatevene a casa!».

In un supermercato Walmart poco distante, alcuni residenti si dichiarano invece favorevoli al progetto. «Credo sia un’opportunità per ristabilire l’ordine in questa parte del New Jersey. Probabilmente qui ci sono molte persone senza documenti», sostiene Gordon Taylor, 71 anni, ex direttore di fabbrica.

«Tratta le persone come pacchi»

Il numero dei centri di detenzione per migranti negli Stati Uniti è quasi raddoppiato dal ritorno alla Casa Bianca di Trump: da 114 nel gennaio 2025 a 218 alla fine di novembre, secondo l’ONG American Immigration Council.

Nayna Gupta, direttrice delle politiche pubbliche dell’organizzazione, che da tempo denuncia le condizioni precarie nei centri già esistenti, sostiene che magazzini commerciali non possano garantire la sicurezza dei detenuti.

«Il governo Trump tratta le persone come pacchi», accusa. A suo avviso, l’opposizione a queste strutture dimostra che, «anche se le autorità dispongono di miliardi di dollari per aprire questi magazzini, non hanno l’ampio sostegno popolare che millantano per questo programma».

Paura dell'ICE

Sia esponenti democratici sia repubblicani si sono opposti all’apertura di centri di detenzione nei propri distretti, sebbene i repubblicani insistano meno sulle questioni legate ai diritti e più sulle possibili ricadute economiche.

Gli oppositori dispongono però di strumenti limitati per impedire alla polizia dell’immigrazione di acquisire magazzini privati, se non esercitando pressioni sull’ICE e sui proprietari degli immobili.

A Roxbury, alcuni residenti temono anche l’aumento del numero di agenti che effettuano centinaia di fermi ogni giorno.

Pablo Arceo, dipendente di un ristorante messicano a pochi minuti d’auto dal capannone vuoto, teme che l’ICE possa intimidire i suoi colleghi migranti. «Oggi, anche se hai i documenti in regola – e loro li hanno – può succedere di tutto», afferma il 20enne.