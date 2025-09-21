  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Canada, Australia e Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina

SDA

21.9.2025 - 16:01

Gli annunci in tal senso sono arrivati oggi contemporaneamente (immagine illustrativa).
Gli annunci in tal senso sono arrivati oggi contemporaneamente (immagine illustrativa).
KEYSTONE

Il Canada, l'Australia e il Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina. Gli annunci in tal senso sono arrivati oggi contemporaneamente.

Keystone-SDA

21.09.2025, 16:01

«Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la sua collaborazione per costruire la promessa di un futuro pacifico sia per lo Stato di Palestina che per lo Stato di Israele». Lo affermato il primo ministro canadese Mark Carney, come riporta Sky News. Il Canada è la prima nazione del G7 a riconoscere ufficialmente la Palestina.

In Australia il primo ministro Anthony Albanese, pure ripreso da Sky News, ha a sua volta annunciato il riconoscimento formale della Palestina, affermando che la mossa rientra in uno «sforzo internazionale coordinato» con Canada e Regno Unito.

«Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina», ha inoltre annunciato il premier britannico Keir Starmer su X.

I più letti

L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?
Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Hamas: «71 morti a Gaza in 24 ore, 304 i feriti»

Medio OrienteHamas: «71 morti a Gaza in 24 ore, 304 i feriti»

Gran Bretagna. BBC: «Starmer pronto ad annunciare il riconoscimento della Palestina»

Gran BretagnaBBC: «Starmer pronto ad annunciare il riconoscimento della Palestina»

Medio Oriente. ONG: «31 reporter uccisi nel raid israeliano a Sana'a il 10/9»

Medio OrienteONG: «31 reporter uccisi nel raid israeliano a Sana'a il 10/9»

Altre notizie

Medio Oriente. Netanyahu: «Combatteremo gli appelli al riconoscimento della Palestina»

Medio OrienteNetanyahu: «Combatteremo gli appelli al riconoscimento della Palestina»

Guerra. Cremlino: «Putin resta aperto alla pace in Ucraina»

GuerraCremlino: «Putin resta aperto alla pace in Ucraina»

Tensioni. Estonia: domani riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sui jet russi

TensioniEstonia: domani riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sui jet russi