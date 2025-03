Mark Carney sda

Il neopremier canadese Mark Carney intende convocare le elezioni il 28 aprile, quindi sei mesi prima della scadenza naturale. L'annuncio, dopo le indiscrezioni di alcune fonti di governo, è atteso per domenica.

La mossa mira a capitalizzare la rimonta del suo Partito liberale (di centro-sinistra) nei sondaggi, trainata in larga parte dalla politica ostile del presidente statunitense Donald Trump, tra dazi e pressioni perché il Canada diventi il 51esimo stato degli USA.

Azioni che hanno risvegliato l'orgoglio nazionalista dei canadesi, che stanno boicottando merci statunitensi e viaggi nel vicino meridionale.

La reazione all'inquilino della Casa Bianca ha fatto risalire le quotazioni dei «Liberal» dopo le dimissioni di Justin Trudeau, sostituito proprio da Carney. E se alcuni mesi fa i conservatori di Pierre Poilievre erano avanti di circa 20 punti, ora è una gara testa a testa.

Parte del recupero comunque è arrivato in parte a scapito dei Nuovi democratici di sinistra, di cui gli elettori progressisti spesso si fidano su questioni interne come l'assistenza sanitaria, ma che non sono generalmente considerati forti nella gestione delle relazioni con gli Stati Uniti.

Sarà comunque un bel banco di prova per il neopremier, alla sua prima campagna. Ma il 60enne Carney ritiene che la sua esperienza alla guida della banca centrale del Canada durante la crisi finanziaria del 2008-2009 e della Banca d'Inghilterra durante il voto sulla Brexit lo rendano il candidato ideale per guidare il paese in un periodo di turbolenza economica.

Il capo del governo ha già risposto per le rime a Trump, avvisando che gli Stati Uniti ora sono un paese di cui il Canada «non può più fidarsi» e che i rapporti con Washington potrebbero essere alterati in modo permanente. Significativo che il suo primo viaggio all'estero non l'abbia fatto negli USA, come da tradizione, ma in Europa, a Parigi e Londra.

«Ciò che è chiaro è che il nostro commercio e le nostre relazioni di sicurezza dipendono troppo dagli Stati Uniti. Dobbiamo diversificare», ha detto da Londra. Carney prova quindi a rafforzare il ponte con l'UE, ricambiato.

Il suo rivale, Poilievre, è stato elogiato sulle reti sociali dall'imprenditore multimiliardario e consigliere di Trump Elon Musk, e alcuni liberali hanno cercato di etichettarlo come «Maple Syrup Maga», «sciroppo d'acero Maga», ossia la versione canadese del presidente degli USA.

Ma il leader dei conservatori è un politico esperto e ha cercato di prendere le distanze da Trump, che sembra averlo notato, tanto da aver detto di lui che «stupidamente non è uno dei miei amici». Gli avversari di Carney cercheranno probabilmente di concentrarsi su questioni diverse dalle minacce di Trump perché per ora questo favorisce i liberali.