La tragedia è avvenuto ieri sera, nel corso di una festa dedicata alla locale comunità filippina. Keystone

È stato accusato di omicidio l'uomo di 30 anni arrestato domenica dopo essere piombato con la sua auto sulla folla uccidendo 11 persone e ferendone altre decine durante un festival nella comunità filippina di Vancouver, in Canada.

«I servizi della procura della British Columbia hanno incriminato Kai-Ji Adam Lo, 30 anni, con otto capi d'accusa per omicidio di secondo grado», ha affermato la polizia in una nota aggiungendo che sono attese ulteriori accuse.

Lo è comparso in tribunale, prima di tornare in custodia cautelare. Avrebbe agito deliberatamente, ha dichiarato la polizia. Nessun movente è stato confermato per l'attacco di sabato sera nella città occidentale canadese, sebbene le autorità abbiano escluso l'ipotesi di terrorismo.

Il capo della polizia Steve Rai ha affermato che il sospettato guidava un SUV Audi nero e ha una «storia significativa» di interazioni con la polizia e con professionisti della salute mentale.

La tragedia si è consumata nel corso di una giornata di festa per la locale comunità filippina, il festival dedicato alla memoria dell'eroe nazionale Lapu Lapu.