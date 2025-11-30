  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Germania Un candidato dell'AfD si esprime come Hitler, esplode la polemica nel dibattito politico

SDA

30.11.2025 - 18:26

Alexander Eichwald ha causato irritazione con la sua apparizione all'organizzazione giovanile dell'AfD
Alexander Eichwald ha causato irritazione con la sua apparizione all'organizzazione giovanile dell'AfD
© no source

Esplode la polemica nel dibattito politico tedesco sulla figura di Alexander Eichwald, uno dei candidati ai vertici di «Generazione Germania», la «fucina dei talenti» dell'ultradestra tedesca.

Keystone-SDA

30.11.2025, 18:26

Ieri con un discorso chiaramente ispirato ai plateali comizi di Adolf Hitler, vestito in smoking, gilet e cravatta e con i capelli lunghi fino alle spalle, Eichwald ha aizzato la platea scatenato un putiferio all'interno di Alternative für Deutschland (AfD).

La dirigenza del partito ha preso esplicitamente le distanze sul contenuto e lo stile del suo discorso di candidatura, e ha aperto un'inchiesta per la sua partecipazione al congresso di fondazione della nuova organizzazione giovanile.

Il leader del partito Tino Chrupalla ha affermato che «con i contenuti e i modi del suo discorso Alexander Eichwald si è allontanato dai principi del partito».

Al congresso di Giessen Eichwald una volta salito sul podio ha iniziato a parlare scandendo ogni parola e arrotando la «R», ricordando proprio nello stile quello del cancelliere nazista.

Un candidato dell'AfD si esprime come Hitler, esplode la polemica nel dibattito politico

Un candidato dell'AfD si esprime come Hitler, esplode la polemica nel dibattito politico

30.11.2025

I più letti

Ecco chi sono e che imperi controllano le 10 persone più ricche della Svizzera
Il caos al concorso di Miss Universo 2025 non si placa
Il mistero del look immacolato della principessa Charlène di Monaco, cosa c'è dietro?
Totti e Bocchi accusati di abbandono di minori, Blasi insiste: interrogata la tata
La mafia uccide solo d’estate: cancellata la terza stagione

Altre notizie

Viaggio in Medio Oriente. Il Papa invoca la pace: «Israele non vuole due Stati ma è l'unica soluzione»

Viaggio in Medio OrienteIl Papa invoca la pace: «Israele non vuole due Stati ma è l'unica soluzione»

Medio Oriente. Netanyahu chiede la grazia «per poter servire Israele»

Medio OrienteNetanyahu chiede la grazia «per poter servire Israele»

Guerra. Fra Usa e Ucraina «colloqui tosti, ma costruttivi» : ecco come procedono i negoziati

GuerraFra Usa e Ucraina «colloqui tosti, ma costruttivi» : ecco come procedono i negoziati