Un candidato dell'AfD si esprime come Hitler, esplode la polemica nel dibattito politico

Alexander Eichwald ha causato irritazione con la sua apparizione all'organizzazione giovanile dell'AfD © no source

Esplode la polemica nel dibattito politico tedesco sulla figura di Alexander Eichwald, uno dei candidati ai vertici di «Generazione Germania», la «fucina dei talenti» dell'ultradestra tedesca.

Ieri con un discorso chiaramente ispirato ai plateali comizi di Adolf Hitler, vestito in smoking, gilet e cravatta e con i capelli lunghi fino alle spalle, Eichwald ha aizzato la platea scatenato un putiferio all'interno di Alternative für Deutschland (AfD).

La dirigenza del partito ha preso esplicitamente le distanze sul contenuto e lo stile del suo discorso di candidatura, e ha aperto un'inchiesta per la sua partecipazione al congresso di fondazione della nuova organizzazione giovanile.

Il leader del partito Tino Chrupalla ha affermato che «con i contenuti e i modi del suo discorso Alexander Eichwald si è allontanato dai principi del partito».

Al congresso di Giessen Eichwald una volta salito sul podio ha iniziato a parlare scandendo ogni parola e arrotando la «R», ricordando proprio nello stile quello del cancelliere nazista.