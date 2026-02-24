La popstar russa Shaman, all'anagrafe Yaroslav Dronov, si esibisce durante un concerto davanti all'ambasciata statunitense a Mosca nel 2024, in risposta alla rimozione delle sue canzoni da parte delle principali piattaforme di streaming occidentali. Archivbild: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Le sue canzoni parlano di vittoria ed eroismo, diffamano l'Ucraina e minacciano il «depravato Occidente«. Alcuni artisti e giornalisti russi hanno scoperto la guerra, iniziata ben quattro anni fa, il 24 febbraio 2022, come modello di business.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te La propaganda del Cremlino invia numerosi volti di spicco del mondo dell'arte, della cultura e del giornalismo nella guerra di disinformazione.

I temi principali includono anche il vilipendio dell'Ucraina e la rappresentazione dell'Occidente come guerrafondaio.

Gli agitatori al servizio di Putin guadagnano un sacco di soldi come sostenitori della guerra - e ottengono posizioni di alto livello nell'apparato di potere. Mostra di più

La folla applaude quando il cantante dai capelli bianchi e biondi Yaroslav Dronov - conosciuto con lo pseudonimo di Shaman - inizia a cantare la sua hit «Ja Russki» («Io sono russo»).

Un'enorme bandiera russa viene mostrata sul palco alle spalle di Dronov e lui stesso porta il tricolore come una fascia su entrambe le braccia.

Tra il pubblico, vicino alla città di Sudak, nella penisola ucraina di Crimea, che la Russia ha annesso dal 2014, sventolano bandiere russe e la gente canta con entusiasmo.

Da qualche parte tra la folla, un bambino regge un poster. C' è scritto «La vittoria sarà con noi».

È un'allusione alla guerra che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato contro l'Ucraina quattro anni fa - iniziata proprio il 24 febbraio 2022 - e che ogni giorno miete vittime in quel Paese, compresi civili neonati e gente della terza età.

«Io sono russo. Andrò fino alla fine. Sono russo. Ho il sangue di mio padre dentro di me. Sono russo. Questa è la felicità. Io sono russo, nonostante il mondo intero», canta Shaman sul palco e il pubblico si unisce animatamente.

Una carriera in ascesa grazie alla guerra

Shaman è l'esempio più lampante di una carriera che in Russia ha ricevuto un forte impulso dalla guerra.

Il 34enne è nel mondo dello spettacolo da oltre dieci anni. Non è riuscito ad affermarsi con le sue canzoni d'amore finché non è passato al patriottismo. Una delle sue creazioni si intitola, in tedesco, «Mein Kampf», un'altra canzone si chiama «Wstanem» («Insorgiamo»). Quest'ultima è stata pubblicata il giorno prima dell'inizio della guerra.

La canzone, originariamente dedicata alla memoria dei soldati sovietici della Seconda Guerra Mondiale, diventa rapidamente l'inno del nuovo conflitto.

Circa una dozzina di altri artisti interpretano a una versione alternativa del singolo, tra cui note popstar russe come Grigori Leps e Oleg Gasmanov, Sergei Lazarev, Nikolai Baskov e Nikolai Rastorguyev.

Il Cremlino usa le celebrità per la propaganda

Sono tutti ospiti regolari dei numerosi concerti organizzati dal Cremlino a sostegno della guerra.

Ma non sono solo i cantanti a lasciarsi usare per la propaganda del Cremlino. Anche atleti, attori, presentatori e giornalisti si presentano agli eventi di massa con messaggi a volte sconvolgenti.

Attention, Baltic states!



Russian singer and warmonger Oleg Gazmanov, discusses that "all of the Baltics will be with Russia again". He believes these countries need to be "punished" pic.twitter.com/81KcjJMNxE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 30, 2023

L'attore Ivan Okhlobystin, ad esempio, diventato famoso in Russia con il ruolo di un cinico medico anziano in una serie comica ospedaliera basata su modelli occidentali, ha invocato una «guerra santa» contro l'Ucraina e l'Occidente sulla Piazza Rossa di Mosca.

Yesterday's coven. Okhlobystin's hysterical performance. Clear madness on his face & in his words.



Now the face of Russian culture & spirituality looks like this.



Associations with Tchaikovsky, Chekhov, Tolstoy are gone for a long time.



Okhlobystin is now a Russian reality. pic.twitter.com/xwFERWROFO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 1, 2022

Il suo collega Mikhail Porochenkov è stato filmato nel 2014 mentre sparava con una mitragliatrice verso le posizioni ucraine all'aeroporto di Donetsk, dalla parte dei separatisti controllati da Mosca.

Indossava un elmetto con la dicitura «Press», che in realtà serve a distinguere i rappresentanti dei media dai soldati che combattono.

Brigate di agitazione per il morale dei combattenti

Porochenkov fa parte delle «brigate di agitazione» dell'amministrazione del Cremlino dall'inizio della guerra. Il loro compito è quello di presentarsi davanti ai combattenti russi in Ucraina per alzare il morale delle truppe.

Il tutto è finanziato da «Integrazija», apparentemente una ONG, che però riceve il denaro dallo Stato e da società affiliate.

Secondo le informazioni dei giornalisti investigativi, solo nel 2023 centinaia di milioni di euro sono passati attraverso queste e altre strutture. Il denaro viene utilizzato per varie misure di pubbliche relazioni per giustificare l'invasione - che, giova ricordarlo, viola il diritto internazionale.

Oltre a Porochenkov, anche la cantante rock Yulia Chicherina e i suoi colleghi attori Sergei Garmash e Sergei Besrukov sono sul libro paga delle brigate di agitazione.

L'attore russo Sergei Bezrukov (secondo da sinistra) porge l'ultimo saluto al defunto regista Eldar Ryazanov durante una cerimonia di addio a Mosca. Archivbild: Maxim Shipenkov/dpa

Ironia della sorte: Besrukov, che negli ultimi anni ha fatto soldi con diversi patetici film di guerra, all'inizio della sua carriera, negli anni '90, ha lavorato anche al programma satirico «Kukly» («Burattini»).

Prendeva in giro i politici russi di alto rango. È stato creato dallo sceneggiatore Mikhail Shenderovich, etichettato come agente straniero e costretto all'esilio in quanto oppositore della guerra e critico di Putin.

Mikhalkov - dalla critica di Stalin all'adorazione di Putin

Nikita Mikhalkov non manca tra le fila dei propagandisti di guerra. L'ormai ottantenne, vecchio maestro del cinema sovietico e russo, è sempre stato noto per la sua vicinanza ai potenti di Mosca.

Negli anni '90 ha sostenuto il presidente Boris Eltsin e ha vinto l'Oscar per il miglior film straniero con «Il sole che ci inganna», un dramma che criticava il Grande Terrore sotto il dittatore sovietico Josef Stalin.

Nikita Mikhalkov, pro-Putin Russian filmmaker, is appaled by Ukrainian diplomacy.



He asks the UN to condemn it. pic.twitter.com/1FBb8YfL37 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 11, 2022

Sotto Putin, è diventato un ardente sostenitore delle sue politiche. Nel suo programma «Bessogon TV» («L'esorcista del diavolo TV»), diffonde teorie cospirative e fantasie russe di grande potenza e incita all'odio contro i liberali, le minoranze e l'Occidente in generale.

Ha giustificato la guerra contro l'Ucraina come una «lotta contro il satanismo». In cambio, beneficia di numerosi bonus e cariche lucrative. Per anni è stato uno dei confidenti di Putin nelle elezioni.

Matrimoni mirati per lo sciamano

Yaroslav Dronov, lo sciamano, si è guadagnato il suo status anche nelle elezioni presidenziali del 2024. Recentemente ha cambiato moglie.

La precedente, la produttrice Yelena Martynova, aveva fatto progredire la sua carriera e plasmato la sua immagine pubblica. A novembre dello scorso anno ha sposato Ekaterina Mizulina.

The European Union has imposed sanctions against Ekaterina Mizulina, the head of the Safe Internet League, after her denunciations led to cases against artists and bloggers. pic.twitter.com/2vATAXEtZD — NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2024

I critici ritengono che questo passo sia stato fatto anche per motivi di carriera. Mizulina è una delle donne più influenti di Russia.

Con la sua «Lega per la sicurezza di Internet», finanziata dallo Stato, dà la caccia alle voci critiche nei confronti del Cremlino online ed è considerata il volto della denuncia in Russia.

La cerimonia di matrimonio si è svolta nella città di Donetsk, nell'Ucraina orientale, occupata dalle truppe di Mosca.

«Sciamano in gonnella»

L'ascesa di Shaman ha già ispirato altri. L'esempio più noto è quello della cantante Tatyana Kurtukova.

In contrasto con lo stile piuttosto brutale di Shaman, la collega predilige i suoni morbidi della musica popolare russa, ma le sue sfumature patriottiche non possono essere ignorate, come nella canzone attualmente molto popolare «Matushka Zemlya» («Madre Terra»).

I due artisti si sono esibiti insieme in occasione del concerto per la Giornata Nazionale davanti al Cremlino. La 32enne, che gli schernitori definiscono «sciamana in gonnella», è chiaramente molto attratta da questo luogo.

Secondo quanto riportato, spera di diventare un giorno Ministro della Cultura. Ora sta studiando scienze amministrative per soddisfare i requisiti di un incarico politico, come ha già dichiarato in un'intervista.