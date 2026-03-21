Il presidente statunitense Donald Trump (immagine d'archivio). sda

Donald Trump minaccia di portare l’agenzia federale anti-immigrazione negli aeroporti americani, trasformandoli in nuovi fronti della sua linea dura: è l’ultimatum lanciato su Truth Social nel pieno del caos causato dallo shutdown, che ha lasciato senza stipendio migliaia di addetti alla sicurezza.

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«Se i democratici della sinistra radicale non firmeranno immediatamente un accordo per far sì che il nostro paese e, in particolare, i nostri aeroporti, torni a essere libero e sicuro, dislocherò i nostri brillanti e patriottici agenti dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione) presso gli scali, dove si occuperanno della sicurezza in un modo mai visto prima».

Lo scrive il presidente statunitense Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social a proposito del caos negli aeroporti causato dallo shutdown (blocco delle attività amministrative) al Dipartimento della sicurezza interna che impedisce di pagare lo stipendio a migliaia di dipendenti.

«Ciò includerà l'arresto immediato di tutti gli immigrati clandestini entrati nel nostro paese, con particolare enfasi su quelli provenienti dalla Somalia, i quali hanno totalmente distrutto quello che un tempo era il grande Stato del Minnesota. Non vedo l'ora di vedere l'ICE in azione nei nostri aeroporti».