Elettori protestano per il ritardo dell'apertura di un seggio a Lima Keystone

Caos alle elezioni generali in Perù, con ritardi di tre ore nell'allestimento dei seggi e lunghe file di gente all'esterno.

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Il problema principale, secondo le testimonianze in loco, è che il materiale elettorale, necessario agli scrutatori per allestire i tavoli di voto e registrare le votazioni, è arrivato in ritardo, nonostante l'inizio delle votazioni fosse previsto per le 7 locali (le 14 svizzere).

I ritardi più gravi si registrano a Santiago de Surco, San Borja, Pucusana, San Bartolo e in altre località. Mentre si segnalano seri problemi anche nei seggi elettorali della capitale, Lima: gli elettori si trovano di fronte a lunghe code e disorganizzazione, il che sta generando indignazione e preoccupazione.