USA Caos nel dipartimento di Kristi Noem, licenziato un pilota per aver dimenticato una coperta?

SDA

13.2.2026 - 15:02

In molti vorrebbero che l'ex governatrice del South Dakota venisse silurata.
In molti vorrebbero che l'ex governatrice del South Dakota venisse silurata.
Keystone

Un pilota licenziato per aver dimenticato sull'aereo la coperta di Kristi Noem e indiscrezioni su una relazione fra la ministra e il suo consigliere Corey Lewandowski, l'ex manager della campagna elettorale di Donald Trump.

Keystone-SDA

13.02.2026, 15:02

13.02.2026, 15:37

All'interno del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale di Noem regna il caos. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la ministra nonostante gli incidenti di Minneapolis resta per ora al suo posto.

Molti all'interno dell'amministrazione hanno cercato di convincere Trump a silurarla, ma il presidente finora ha resistito. Questo non vuol dire però che la Casa Bianca non segua con attenzione le mosse di Noem.

Da tempo i consiglieri di Trump sono preoccupati dal rincorrersi di indiscrezione su una relazione fra Noem e Lewandowski, che sono tutti e due sposati.

I due hanno sempre smentito e, nel tentativo di calmare i rumors, la ministra ha anche cambiato casa per allontanarsi da Lewandowski, che abitava di fronte ed è stato ripreso più volte fare avanti e indietro con l'abitazione di Noem.

A innervosire la Casa Bianca e non solo è la gestione finanziaria del Dipartimento da parte di Noem: la ministra ha infatti deciso che ogni spesa sopra i 100'000 dollari debba essere autorizzata personalmente da lei, di fatto concedendo al suo braccio destro Lewandowski un potere fuori dal comune per un consulente esterno al governo che, fra l'altro, ha incarichi nel settore privato ed è quindi in un potenziale conflitto di interessi.

