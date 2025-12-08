  1. Clienti privati
Elezioni Caos in Honduras: in 5000 di nuovo al voto per le presidenziali

SDA

8.12.2025 - 17:52

Il candidato alle presidenziali in Honduras Nasry Asfura (in centro) (foto d'archivio)
Il candidato alle presidenziali in Honduras Nasry Asfura (in centro) (foto d'archivio)
Keystone

Mentre riprende tra le polemiche lo spoglio delle schede per le elezioni generali e presidenziali in Honduras, una località di quasi 5000 abitanti, San Antonio de Flores, è dovuta tornare domenica alle urne per ripetere la votazione del 30 novembre.

Keystone-SDA

08.12.2025, 17:52

08.12.2025, 18:02

Quest'ultima è stata annullata per irregolarità nella costituzione dei seggi.

In ballo ci sono 4996 voti, che tenendo conto del ridotto scarto tra i due candidati in testa, il conservatore Nasry Asfura- appoggiato dal presidente statunitense Donald Trump -, e il centrista Salvador Nasralla, potrebbero finire per decidere le elezioni.

Nelle ultime 48 ore il piccolo comune a poche centinaia di chilometri a sud-est della capitale Tegucigalpa si è trasformato di fatto nell'epicentro della politica nazionale ed entrambi i candidati favoriti hanno marcato presenza sabato per dei brevi comizi 'last-minute'.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, con l'88,02% delle schede scrutinate, Asfura è in testa con il 40,19%, mentre Nasralla è di poco indietro con il 39,49%.

