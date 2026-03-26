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Svizzera Il Capo dell'esercito Benedikt Roos è felice per ogni franco ricevuto

SDA

26.3.2026 - 10:47

Il capo dell'Esercito Benedikt Roos mentre traccia il suo primo bilancio a Thun (BE).
Il capo dell'Esercito Benedikt Roos mentre traccia il suo primo bilancio a Thun (BE).
Keystone

«Siamo felici per ogni franco che riceviamo»: così si è espresso davanti ai media il nuovo capo dell'esercito Benedikt Roos nel tracciare il suo primo bilancio dopo quasi tre mesi in carica.

Keystone-SDA

26.03.2026, 10:47

26.03.2026, 10:53

I contributi ricevuti non vanno all'esercito in sé, ma alla sicurezza della Svizzera, ha detto Roos nel suo intervento odierno alla piazza d'armi di Thun (BE), dove quarant'anni fa aveva assolto la sua scuola reclute.

«Il mio inizio come capo dell'esercito è stato dinamico», ha aggiunto, affermando di affrontare il suo nuovo incarico con fiducia e motivazione. A suo avviso, alla fine della giornata, ciò che conta sono le persone, i soldati e le soldatesse. Il capo dell'esercito ha esortato a prendersi cura dei soldati, i quali meritano rispetto e riconoscimento.

«La nostra milizia è la nostra arma segreta», ha proseguito Roos. I membri dell'esercito portano con sé importanti esperienze e know-how dalla loro vita civile. Ciò che l'esercito di milizia svizzero realizza per proteggere il proprio Paese interessa anche agli Stati vicini.

Infatti, la Svizzera non è isolata da quel che accade nel mondo. «Ciò che mette in pericolo l'Europa, mette in pericolo anche noi», ha affermato ancora Roos. La Svizzera deve concentrarsi su ciò che rafforza concretamente la sua capacità di difesa.

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