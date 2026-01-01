Nel primo giorno dell'anno sono proseguiti i combattimenti sul campo (immagine d'archivio d'illustrazione). KEYSTONE

Il 2026 dell'Ucraina è iniziato sotto le bombe, in un'inesorabile continuità con l'anno appena concluso. Almeno 200 droni si sono abbattuti sul paese nella notte che tutto il resto del mondo ha trascorso tra i festeggiamenti, secondo quanto ha denunciato Volodymyr Zelensky.

Anche i filo-russi che occupano la regione del Kherson hanno puntato il dito contro gli ucraini, accusati di aver colpito con un velivolo senza pilota un hotel, provocando una strage di civili.

E sul conflitto aleggiano ancora i veleni del presunto attacco di Kiev alla villa di Vladimir Putin: Mosca ha diffuso un video con rottami di uno dei droni presumibilmente diretti sulla dacia di Valdai, ma la Cia ha fatto filtrare che non era quello l'obiettivo dell'attacco ucraino.

Il 6 si riuniscono i Volenterosi

In questo quadro la diplomazia resta in movimento: sabato si terrà la riunione dei consiglieri di sicurezza occidentali, in vista della riunione dei leader dei Volenterosi il 6 gennaio in Francia. Il dossier ucraino resta in cima all'agenda anche di Giorgia Meloni, che ha sentito al telefono Donald Trump per scambiarsi gli auguri di fine anno e con l'occasione fare il punto sulle principali questioni di attualità internazionale.

«La Russia sta deliberatamente iniziando il nuovo anno continuando la guerra, lanciando più di 200 droni» alla vigilia di Capodanno, ha dichiarato Zelensky sui social media, aggiungendo che sono state prese di mira le infrastrutture energetiche. Nell'anno che si è appena concluso, secondo un'analisi dei dati ucraini, la Russia ha lanciato 55mila droni a lungo raggio e quasi 2000 missili in attacchi notturni contro l'Ucraina, principalmente sulle infrastrutture del gas e dell'elettricità.

Mosca denuncia un attacco ucraino

Sul fronte opposto, il governatore filo-russo della regione di Kherson, Vladimir Saldo, ha affermato che droni ucraini hanno fatto fuoco su un bar ed un hotel nel villaggio di Khorly, sul Mar Nero, durante i festeggiamenti del 31 dicembre. Almeno 24 persone sono state uccise e «decine di altre» ferite, ha aggiunto, pubblicando immagini che mostrano diversi corpi carbonizzati.

Per Mosca è stato un atto che «indebolisce deliberatamente qualsiasi tentativo di trovare soluzioni pacifiche al conflitto» e che «ricade sulla coscienza dei leader occidentali».

Ancora dibattiti sul presunto attacco a casa Putin

A suffragio di queste accuse, il ministero degli Esteri russo ha fornito le presunte prove del blitz aereo di Kiev nella notte del 28 dicembre sulla residenza di Putin nella regione di Novgorod: un video, girato in un bosco innevato, in cui un militare a volto coperto mostra quelle che definisce le varie componenti di un drone ucraino «Chaklun-V», abbattuto dalla contraerea, che «portava 6 chili di esplosivo». Il ministero ha inoltre pubblicato una mappa che riporta le rotte e i luoghi di abbattimento dei 91 droni che sarebbero stati diretti alla residenza di Valdai.

Questa versione viene però respinta da Kiev e dai suoi alleati. L'alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha parlato di «affermazioni infondate», mentre la Cnn ha rivelato che il direttore della Cia John Ratcliffe ha informato Donald Trump sulla sua valutazione dell'accaduto: e cioè che Kiev non stava prendendo di mira la residenza di Putin.

Lo stesso inquilino della Casa Bianca, che in un primo momento era sembrato credere alle accuse russe, definendosi «molto arrabbiato» con gli ucraini, ha condiviso su Truth un link ad un editoriale del New York Post intitolato «La fanfaronata dell'attacco di Putin dimostra che è la Russia a ostacolare la pace».

Un 10% che pare ancora lontano

Anche i messaggi di fine d'anno dei due leader nemici hanno dato il senso che la strada per la pace sia ancora lastricata di ostacoli.

Zelensky, pur stimando che un accordo con la Russia fosse «pronto al 90%», ha avvertito che il restante 10% avrebbe determinato il «destino della pace». Ovvero, le garanzie di sicurezza e soprattutto la questione dei territori contesi. Putin, dal Cremlino, ha invece esortato i suoi connazionali a credere nella «vittoria».