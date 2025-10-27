  1. Clienti privati
Forza distruttrice Caraibi: l'uragano Melissa sale alla massima categoria di potenza e punta su Giamaica e Cuba

SDA

27.10.2025 - 17:19

Immagine satellitare odierna dell'uragano Melissa.
Immagine satellitare odierna dell'uragano Melissa.
Keystone

L'uragano Melissa avanza nel Mar dei Caraibi verso Giamaica e Cuba dopo aver raggiunto categoria 5, il livello massimo sulla scala Saffir-Simpson, e aver provocato almeno quattro morti e un disperso tra Haiti e Repubblica dominicana.

Keystone-SDA

27.10.2025, 17:19

27.10.2025, 17:41

I venti hanno toccato quasi 260 chilometri all'ora, secondo gli ultimi bollettini dei servizi meteorologici diffusi dai media regionali.

Il Servizio meteorologico giamaicano prevede mareggiate fino a quattro metri sulla costa meridionale e le autorità hanno ordinato l'evacuazione di diverse aree. L'aeroporto internazionale di Kingston è stato chiuso, così come tutti i porti marittimi.

A suscitare particolare preoccupazione è la lentezza del movimento della tempesta, poiché le zone colpite potrebbero restare esposte a condizioni estreme per diverse ore.

I meteorologi stimano fino a un metro di pioggia, con rischio di inondazioni lampo e frane.

Giamaica: «Gravità storica»

«È fondamentale che le persone in aree particolarmente vulnerabili utilizzino i rifugi, selezionati e predisposti per garantire la loro sicurezza dall'uragano», esorta il ministro giamaicano degli enti locali Desmond McKenzie.

«L'unico scopo dei rifugi è la vostra sicurezza. Il vostro governo non è insensibile o indifferente alle vostre ansie di lasciare le vostre case per quelli che potrebbero essere almeno alcuni giorni.»

«Tuttavia, vi esorto a ricordare che la ripresa personale, comunitaria e nazionale da questo uragano di gravità storica è possibile solo se siete vivi e in salute per poterlo fare».

