Il presidente Usa Donald Trump e il premier canadese Mark Carney d Keystone

Il premier canadese Mark Carney ha dichiarato di aver parlato con Donald Trump del nuovo ponte che collegherà Canada e Stati Uniti, assicurando che le lamentele del presidente sul progetto saranno «risolte».

Keystone-SDA SDA

Minacciandone la chiusura, il tycoon ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero possedere «almeno la metà» del ponte internazionale Gordie Howe, ancora in costruzione, che collega la provincia canadese dell'Ontario con lo Stato americano del Michigan.

I lavori per il ponte da 4,7 miliardi di dollari, intitolato al compianto campione canadese della National Hockey League e stella dei Detroit Red Wings Gordie Howe, sono iniziati nel 2018 e l'inaugurazione è prevista per quest'anno.

«Ho parlato con il presidente questa mattina. Per quanto riguarda il ponte, la situazione sarà risolta», ha detto Carney ai giornalisti a Ottawa, senza fornire dettagli. «Ho spiegato che il Canada, ovviamente, ha pagato per la costruzione del ponte; che la proprietà è condivisa tra lo Stato del Michigan e il governo canadese», ha aggiunto il leader di Ottawa.

Tra le altre lamentele, Trump ha affermato che il Canada non ha utilizzato «praticamente» prodotti statunitensi per costruirlo. Carney ha affermato di aver detto a Trump che «c'è acciaio canadese, lavoratori canadesi, ma anche acciaio statunitense, lavoratori statunitensi coinvolti» nella costruzione.