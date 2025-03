Carney succede a Trudeau e sfida Trump: «Come nell'hockey il Canada vincerà»

Carney non intende arretrare: i dazi di ritorsione decisi da Ottawa contro gli Usa resteranno in vigore «fino a quando gli americani non ci mostreranno rispetto». KEYSTONE

«Gli americani non devono commettere errori: nel commercio, così come nell'hockey, il Canada vincerà». Mark Carney ricorre a una metafora sportiva per parlare ai canadesi dopo essere stato scelto al posto di Justin Trudeau alla guida del partito dei Liberal e come premier in pectore.

Keystone-SDA SDA

Al termine di una breve transizione di qualche giorno, l'ex banchiere centrale giurerà – già forse mercoledì – e assumerà ufficialmente le redini del Paese, almeno in via temporanea. Carney infatti è chiamato a convocare le elezioni generali, da tenersi entro ottobre. Nel suo discorso della vittoria, il 59enne ha preso di mira Donald Trump per le sue ambizioni espansionistiche che vorrebbero il Canada come 51mo stato e, soprattutto, per aver imposto «dazi ingiustificati».

La metafora dell'hockey

Ricordando al presidente statunitense la recente sconfitta degli Stati Uniti sul campo da hockey, Carney ha quindi spiegato che Ottawa non solo si difenderà dagli attacchi di Trump ma vincerà. «So che questi sono giorni bui causati da un paese di cui non possiamo più fidarci», ha detto davanti ai sostenitori.

«Stiamo superando lo shock ma non dimentichiamo la lezione: dobbiamo prenderci cura di noi stessi e unirci nei giorni difficili che ci attendono», ha spiegato cercando di motivare i canadesi a tenere duro davanti al periodo duro che attende il Paese.

Dazi «fino a quando gli americani non ci mostreranno rispetto»

L'economia canadese è strettamente dipendente dagli Stati Uniti e, secondo gli analisti, è molto probabile che scivolerà in recessione in seguito alle tariffe di Trump. Nonostante questo Carney non intende arretrare: i dazi di ritorsione decisi da Ottawa contro gli Usa resteranno in vigore «fino a quando gli americani non ci mostreranno rispetto». Trump «sta attaccando i lavoratori, le famiglie e le aziende canadesi. Non possiamo permettere che vinca».

L'ex banchiere punta sull'economia, i Liberal in ascesa

L'ex banchiere della banca centrale canadese e della Bank of England ha vinto la corsa per il dopo Trudeau scommettendo su una piattaforma di centro, distante dalla virata a sinistra voluta dal premier uscente.

E lo ha fatto puntando molto sull'economia, tema in cui è particolarmente ferrato. Proprio sull'economia e la sfida a Trump, Carney intende posizionarsi in vista delle elezioni generali, alle quali i Liberal guardano ora con maggiore fiducia.

Grazie a Trump, infatti, negli ultimi mesi la loro popolarità è in deciso aumento e ora sono quasi testa a testa con il partito conservatore guidato da Pierre Poilievre.

«Il piano di Poilievre ci lascerà divisi e pronti a essere conquistati», è la frecciata lanciata da Carney contro il rivale guardando alle mire espansionistiche americane. «Una persona che venera l'altare di Donald Trump – ha messo in evidenza – si inginocchierà davanti a lui, non gli si opporrà».