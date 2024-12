Il Consiglio degli Stati si occuperà di due dossier che mirano a proibire in Svizzera le organizzazioni islamiste Hamas e Hezbollah. Keystone

Riprendono stamane i lavori alle Camere federali. In prima battuta, il Consiglio nazionale (08:00-13.00) dovrà affrontare le legge sull'approvvigionamento elettrico (riserva di energia elettrica).

In agenda anche una mozione con cui s'intende rivedere la responsabilità in materia di rischi per i detentori di carri merci. Tale mozione si riferisce all'incidente accaduto sotto il tunnel ferroviario di base del San Gottardo provocato da una ruota difettosa di un carro merci tedesco. Attualmente, spetta alle FFS prendersi carico dei costi di tale incidente.

Sbrigato questo punto, il Nazionale affronterà tutta una serie di iniziative parlamentari.

Dalle 08:15 alle 13.00, il programma del Consiglio degli Stati prevede tutta una serie di mozioni di pertinenza del Dipartimento federale degli affari esteri. Una di queste chiede un accordo quadro con l'Ue per la partecipazione della Svizzera alle missioni di promozione della pace dell'Ue.

Un'altra mozione chiede al governo un maggior impegno della Svizzera per la pace in Ucraina e un'altra mozione domanda misure da parte della Confederazione per porre fine alla violenza e occupazione da parte dei coloni israeliani dei territori palestinesi occupati.

I «senatori» dovranno occuparsi anche delle divergenze riguardanti la cooperazione internazionale 2025-2028 e la legge sull'Identità elettronica garantita dalla Confederazione. In programma anche la legge che vieta l'organizzazione islamista Hamas e una mozione che mira a proibire anche il gruppo sciita Hezbollah.

