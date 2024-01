Il presidente statunitense Joe Biden Keystone

Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sugli sviluppi a Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca.

I due hanno discusso della responsabilità di Israele di ridurre i danni contro i civili a Gaza, degli sforzi per una pace durevole e la soluzione dei due stati, nonché degli sforzi per liberare gli ostaggi: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

Biden, ha ribadito Kirby, crede ancora nella promessa e nella possibilita' della soluzione dei due stati. Nella sua telefonata con Netanyahu, il presidente ha espresso anche il suo plauso per la decisione di Israele di permettere la fornitura di farina a Gaza, ha aggiunto.

SDA